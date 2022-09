Bedrijf bouwt grootste zonnedak van België in Gentse haven: "Energie voor 20.000 gezinnen"

IN het Gentse Kluizendok in de haven legt het logistieke bedrijf WDP de grootste zonneïnstallatie van België aan: 150.000 vierkante meter aan panelen op één dak. Het bedrijf zal vanaf de zomer zo 25 megawattpiek aan groene energie kunnen opwekken. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik van 20.000 gezinnen. "De energie zal in eerste instantie verkocht worden aan een energiemaatschappij en zo bij de mensen terecht komen. Er is overleg met partners in de haven, zoals staalfabriek ArcelorMittal en autobouwer Volvo, om groene stroom af te nemen", vertelt CEO Joost Uwents. "We gaan natuurlijk ook zelf de energie gebruiken."