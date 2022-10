Landbouwers brengen weer tienduizenden tonnen bieten naar Tiense Suikerraffinaderij

De Tiense Suikerraffinaderij kijkt positief naar de komende bietencampagne. "Ondanks de droogte en de hitte is het suikergehalte van de bieten zo'n 5 procent hoger dan de voorbije jaren", zegt directeur Ingels. "De biet is een robuuste plant, met wortels die tot twee meter diep in de grond groeien. Verder beschikken we in België over goede grond en hebben we, in samenwerking met onze telers, heel wat expertise opgebouwd om de bieten optimaal te laten renderen."