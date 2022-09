Boerderij in Merchtem wordt al wekenlang bestolen: "Zoveel werk is allemaal voor niets geweest"

Hobbylandbouwers Antoon Vanderstraeten en Kim Schoukens zijn gefrustreerd door de herhaaldelijke diefstallen en denken eraan om het project - dat ook een sociale kant heeft - stop te zetten. "Het gaat ons zelfs niet om het geld. We hebben hier zoveel tijd en werk ingestoken en iemand heeft geen respect voor dat werk", vertelt Antoon. "Ik had drie soorten boerenkool gez aaid en maar één van de drie heeft de hitte en droogte van afgelopen zomer overleefd. Die is nu ook verdwenen."

De opbrengst van het relatief kleine veld van Den Bosbeekhof verkopen Antoon en Kim op de boerenmarkt in Merchtem of aan het veld zelf op een vaste, wekelijkse verkoopdag. "Sommige mensen hebben bij ons een abonnement en rekenen op die groenten. Eén keer per week brengen we ook groentepakketten naar het lokale OCMW voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Die groenten worden dan betaald door andere klanten."