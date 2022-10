"Keuze tussen fascisme of democratie": Brazilianen kiezen nieuwe president in klimaat van angst

In Brazilië vindt vandaag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Grote favoriet is de linkse ex-president Luis Inácio Lula da Silva (76). In de peilingen heeft hij een ruime voorsprong op de huidige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro (67). Brazilië is er slecht aan toe, met de naweeën van de coronacrisis, een economische crisis en een brandend Amazonewoud. De kiesstrijd is bitser en gewelddadiger dan ooit en de grote vraag is of Bolsonaro een eventueel verlies zal toegeven. De angst voor een staatsgreep leeft. "We kiezen niet Bolsonaro of Lula, maar fascisme of democratie."