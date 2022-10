Burgemeester van Diepenbeek wil nauwer gaan samenwerken met buurgemeenten

Volgens burgemeester Rik Kriekels is het duidelijk dat Diepenbeek niet alle taken alleen zal kunnen blijven uitvoeren op middellange termijn. "Wij zijn financieel gezond, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar onze dienst toerisme en economie, dat is een eenmansdienst. Wij hebben één mobiliteitsambtenaar, één jurist. En ik vraag me af of wij op ieder departement een eigen specialist moeten hebben. Zo zijn we bijvoorbeeld al een hele tijd op zoek naar een specialist burgerzaken. We hebben daar al drie keer een vacature voor uitgeschreven. Er komt niemand op af."