Check - Video van minister uit Pakistan die in Londen wordt nageroepen foutief gebruikt om hoofddoekdiscussie uit te lokken

Wat Van Hattem en andere verspreiders zeggen is evenwel niet waar. Aurangzab was inderdaad in Londen. Ze maakte daar een tussenstop nadat ze met een Pakistaanse delegatie aanwezig was geweest op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Maar de commotie in het filmpje gaat helemaal niet over het al dan niet dragen van een hoofddoek.

Hoewel één vrouw op een gegeven moment roept dat Aurangzeb "op televisie wel grote praatjes kan verkopen, maar nu zonder dupatta (traditioneel Pakistaans gewaad, red.) over haar hoofd rondloopt", gaat de onrust dus in de eerste plaats om het feit dat de minister, die ook de dochter van de huidige premier is, vernoemd wordt in een corruptieschandaal. Een journalist beschuldigde haar deze zomer van het aannemen van steekpenningen.