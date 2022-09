Duitse regering trekt tot 200 miljard euro uit voor prijsplafond voor gas

Duitsland is kwetsbaar voor de stijgende energiekosten omdat het erg afhankelijk was van Russisch gas. De hogere kosten dwingen sommige bedrijven om de productie terug te schroeven en wegen op de koopkracht van consumenten. De aangekondigde maatregel is "een duidelijk antwoord aan de Russische president Vladimir Poetin", zegt minister van Financiën Christian Lindner, die ook stelt dat "Duitsland zich in een energieoorlog voor welvaart en vrijheid bevindt."