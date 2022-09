Eén op de drie slachtoffers in zorgcentra voor seksueel geweld is minderjarig

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz liet een evaluatie van de zorgcentra uitvoeren en de cijfers blijken zeer confronterend aldus het kabinet. "Sinds de opening van het eerste centrum zijn er in totaal al meer dan 6.000 slachtoffers opgevangen", zegt woordvoerster Magda De Meyer. "Tussen januari en mei van dit jaar zijn het er al meer dan 1.000, dat zijn enorme cijfers."

De nood aan extra zorgcentra is dan ook groot, aldus het kabinet. "In elke zone van elk parket zou er zo'n zorgcentrum moeten zijn", zegt De Meyer. "Dat is nu nog niet het geval, daarom willen we dat er extra middelen worden vrijgemaakt om nog vier extra centra te kunnen openen."

Ook het feit dat één op de drie slachtoffers, die opgevangen worden, minderjarig blijkt, is een schokkende vaststelling. "Het toont aan dat het probleem van seksueel geweld nog groter is dan oorspronkelijk gedacht. Dat betekent ook dat er ook nog heel veel werk aan de winkel is rond seksuele educatie bijvoorbeeld."