Efteling wordt zo goed als rookvrij, Belgische pretparken nog niet: "De regel moet gedragen worden door iedereen"    

Vanaf komende winter wordt het Nederlandse pretpark de Efteling grotendeels rookvrij. "Jonge bezoekers worden vanaf dat moment niet langer blootgesteld aan rokende bezoekers. Dit geldt ook voor de e-sigaret en de vape", staat te lezen op de website van het attractiepark. Er kán wel nog gerookt worden, maar dan enkel in een tiental rookzones die in zekere mate afgeschermd zijn voor de rest. Dat zal ook zo zijn in de hotels en vakantieparken, behalve dan op het terras van vakantiewoningen.

De bedoeling? Vooral de zichtbaarheid van roken verminderen voor de jonge kinderen die het pretpark bezoeken, in het kader van het initiatief "Rookvrije Generatie" van de "Gezondheidsfondsen voor Rookvrij"."Hoe minder kinderen in aanraking komen met roken, e-sigaretten of vapen, hoe beter", zegt voorzitter Carla Van Gils daarover. "Als groot attractiepark heeft de Efteling een voorbeeldfunctie".