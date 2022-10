"Welk stukje Egypte heb jij in huis?": keuze te over in expo's vol egyptomanie, honderd jaar na de ontdekking van het graf van Toetanchamon

De expo “Egypte, eeuwige passie” in het Koninklijk Museum van Mariemont laat zien hoe sterk de Egyptische beeldtaal in clichés is doorgesijpeld in de westerse cultuur. Mummies, piramides, scarabeeën of dodenmaskers kom je tegen in films, strips, decors, in “postuurkes” voor op de schouw, in Egyptische speldozen van Playmobil of een versie van de populaire game Assassin’s Creed.