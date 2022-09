Helft van sportclubs maakt verlies of zit aan financiële reserves door hoge energieprijzen: "Alarmerende cijfers"

Vier op de tien clubs (44 procent) neemt dan ook al maatregelen om zijn energiefactuur te temperen. Ze zetten de verwarming lager of zelfs helemaal uit (70 procent) of verplichten leden bijvoorbeeld om minder lang te douchen (10 procent). Voor 7 procent van de clubs is het lidgeld verhogen onvermijdelijk geworden. 35 procent zoekt naar andere bronnen van inkomsten zoals extra sponsoring of een extra eetfestijn.