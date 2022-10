Stad Sint-Truiden biedt warmteplekken aan en bespaart energie door straatverlichting te dimmen 

Enkele maanden geleden nog werd alle openbare verlichting vervangen door ledverlichting in de stad Sint-Truiden. Daarmee waren ze de eerste in Vlaanderen en hoopten ze zo'n 160.000 euro te besparen. "Wanneer we dat nu met de huidige prijzen vergelijken, zien we dat we zo'n 480.000 euro zullen besparen per jaar", zegt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA).