NMBS opent langverwachte fietsparking onder stationsplein van Leuven

Aan beide kanten van het station waren al twee fietsenstallingen: een onder het stadskantoor en de andere aan de kant van deelgemeente Kessel-Lo. "Maar we merkten dat die te krap aan het worden waren. Dat komt omdat er steeds meer gefietst wordt in Leuven", legt schepen voor Mobiliteit, David Dessers (Groen) uit. "Dankzij deze nieuwe, ondergrondse parking overschrijden we nu de kaap van de 10.000 parkeerplaatsen voor fietsen in de omgeving van het station." NMBS-baas Sophie Dutordoir wil het aantal treinreizigers de volgende 10 jaar met 30% laten groeien. "Daarom moeten onze stations verder uitgroeien tot multimodale knooppunten waar de reiziger vlot van het ene vervoermiddel op het andere kan overstappen,” aldus Dutordoir.

Een 800-tal nieuwe fietsparkeerplaatsen zullen ook bewaakt worden. "Voor een maand betaal je dan 7,50 euro. We weten dat fietsdiefstal ook een bekommernis is van mensen die met de fiets naar het station komen", vertelt Dessers. Het is de bedoeling dat mensen die snel de trein willen nemen hun fiets ook vlakbij de perrons kunnen stallen. Wie zijn fiets voor iets langere tijd achter wil laten, kan dat het best doen onder het stadskantoor. "We gaan de komende tijd bekijken hoe we dat praktisch kunnen organiseren. Zo zouden we ervoor kunnen kiezen om bij het gedeelte dat het dichtst bij de perrons ligt een maximale parkeertijd van 72 uur te voorzien." Daarover worden binnenkort verdere afspraken gemaakt met de NMBS.