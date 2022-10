Gameopleiding aan Howest in Kortrijk opnieuw één van beste gamescholen ter wereld

De bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment aan Howest in Kortrijk heeft een hoog aanzien. Veel buitenlandse studenten komen naar hier om de gameopleiding te volgen, en ook dit jaar haalt Howest er een podiumplaats mee op The Rookies. In de categorie "Best Game Design & Development School" staat de hogeschool op de tweede plaats. Daarmee behoort Howest tot de top drie van beste gamescholen ter wereld.

The Rookies is een internationale toonaangevende competitie. De jaarlijkse ranking wordt opgemaakt door professionals uit de sector, op basis van de ingediende studentenportfolio's. Sinds het begin van de ranking in 2017 zit Howest elk jaar in de top vijf. Vorig jaar won de gameopleiding goud, dit jaar gaan ze naar huis met de zilveren medaille. "We passen het curriculum telkens aan aan de noden van de game-industrie", vertelt opleidingsmanager Rik Leenknegt, "wellicht dat we daarom telkens in prijzen vallen. Het bewijst dat we de juiste vinger aan de pols houden, en dat we weten wat er van onze studenten wordt verwacht als ze afstuderen."