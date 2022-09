Plannen voor groot industrieterrein in Meise sneuvelen definitief: bijna 90% wordt natuur-, bos of landbouwgebied

Maar de hoofdmoot van het terrein (65ha van de 78ha) zal dus worden ingevuld door open, groene ruimte. Concreet betekent dat natuur, bos én landbouw onder de vorm van onder meer een speelbos en een plukboerderij. Ook stelt het studiebureau voor om op de hoek van de Boskantstraat en Patatestraat een klein stukje van de bedrijvenzone om te vormen voor een kleinschalig en lokaal woonproject. Op die manier moet het vrachtverkeer uit de Patatestraat worden geweerd. "We hebben geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen wat er maatschappelijk nodig is en wat er ruimtelijk maar ook financieel haalbaar is", legt Tom Lagast van SPACE-LAB.be uit.

In april 2022 legde het bureau vijf scenario's voor aan experten en buurtbewoners. Met die feedback ging het verder aan de slag met dit uitgewerkte voorstel als eindresultaat. De herbestemming van het terrein lijkt voor een deel een streep door de rekening van Haviland dat de grond ooit met een heel ander doel voor ogen kocht. "We zijn ervan overtuigd dat het plan in grote mate tegemoetkomt aan de geschatte waarde die het terrein ooit had en de manier waarop dat in de boekhouding van Haviland is opgenomen. Het standpunt vandaag is om de historische investering die destijds is gedaan gewoon te kunnen compenseren. Door een goed project uit te bouwen waar iedereen tevreden mee is en dat een meerwaarde is voor de omgeving", aldus nog Lagast daarover.

De plannen moeten nu worden voorgelegd aan het gemeentebestuur van Meise, grondeigenaar Haviland en ook de Vlaamse regering moet de plannen nog goedkeuren. Meer achtergrondinformatie en een stand van zaken vind je op een speciaal gebouwde website over het project.