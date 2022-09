Gent krijgt bijna 40 miljoen euro minder dan gehoopt van Vlaanderen en vreest voor nieuwe besparingen

In de nieuwe Septemberverklaring van de Vlaamse regering is een verhoging van het Gemeentefonds opgenomen. Dat fonds biedt financiële ondersteuning aan lokale besturen en is voor hen één van de belangrijkste bronnen van inkomsten. De Vlaamse steden en gemeenten hadden op een forse verhoging gehoopt om zo de stijgende lonen en de energieprijzen de baas te kunnen. Vlaanderen komt nu met minder centen over de brug en dat is een probleem, zeker voor de stad Gent die al weinig financiële ruimte heeft.