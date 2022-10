Goochelaars van The Magic Ring herleven na corona: "Aanvragen zijn niet meer bij te houden"

Gelukkig was er nog de maandelijkse vergadering waar ze mekaar konden steunen. Enkel goochelaars zijn hier toegelaten. Een perfecte plek om met elkaar de besognes en verzuchtingen uit te wisselen. De ouderdomsdeken is Boudewijn Mahieu (75). Hij startte in 1974 met de voorloper van The Magic Ring. "Ik had de passie voor het goochelen opgepikt in de Chiro. Een leider van ons was ook een goochelaar en ik vond zijn optredens fantastisch", zegt de ouderdomsdeken van The Magic Ring. "Ik was toen veertien jaar en wat onzeker. Ik denk dat ik er aan begonnen ben om meer zelfvertrouwen te krijgen en natuurlijk ook om de mensen te entertainen. Ondertussen goochel ik dus al meer dan 60 jaar."