Gratis soep op school is in Lanaken één van de instrumenten in de strijd tegen kinderarmoede

Maar ook naar de leerkrachten en ouders onderneemt de gemeente Lanaken actie. "Verder ondersteunen we de leerkrachten in hun vragen over diversiteit, over hoe ze armoede kunnen herkennen en er mee omgaan. Dat doen we enerzijds door hen een budget ter beschikking te stellen waarmee ze expertise kunnen inkopen in de vorm van workshops en dergelijke, anderzijds organiseren we samen met de lagere en secundaire scholen intervisiemomenten," gaat Christel Gorissen verder. "Heel belangrijk is ook dat wij een brugfiguur hebben. Die gaat op dit moment nog maar naar drie scholen (Engelse Hof, Jan Rosier en GBS in Rekem) en is daar makkelijk bereikbaar voor de ouders om een brug te vormen naar hulpverlening die ze eventueel nodig hebben. We hebben ook nog de huiswerkbegeleiding. In iedere school ondersteunen en betalen we vrijwilligers om huiswerkbegeleiding te doen in welke vorm dan ook en we organiseren een zomerschool voor kinderen die het wat moeilijk hebben", besluit schepen Gorissen.

Daarnaast heeft Lanaken nog een aantal kleinere initiatieven. Het is in ieder geval de bedoeling om dat beleid tegen kinderarmoede structureel verder uit te bouwen.