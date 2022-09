Straks Europees spoedberaad: groen licht voor plan om overwinst op elektriciteit af te romen, maar (nog) geen prijsplafond op gas

In plaats van een uitgewerkt voorstel kwam de Europese Commissie echter met een "non paper" over interventies in de gasmarkt. Een discussienota, met daarin een voorstel om alleen een prijsplafond op Russisch gas in te voeren. En in de annex bij de non paper, een hele opsomming van argumenten waarom een algemeen prijsplafond op ingevoerd gas erg moeilijk te organiseren is.



Europa loopt het risico om onvoldoende gas te kunnen kopen, schrijft de Commissie. En stel dat er wel een plafond is, dan is er ook een centraal orgaan nodig dat ervoor zorgt dat het gas terechtkomt waar het nodig is. Nu zorgt de markt daar zelf voor (wie het gas het meeste nodig heeft, betaalt daar ook het meeste voor). In de Kamer gaf minister Van der Straeten een positievere interpretatie van de non paper. "Tussen de regels staat welk stappenplan nodig is om tot een plafond op gasprijzen te komen", antwoordde ze op een reeks vragen in de plenaire Kamer. "Ik verwelkom de paper van de Europese Commissie."