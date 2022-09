Hoe krijg je jongeren naar theater en museum? Mechelen start project om scholieren vertrouwd te maken met cultuur

Onbekend is onbemind. Jongeren vinden niet zo gemakkelijk hun weg naar het culturele aanbod in Mechelen. Om dat te veranderen start vandaag het project Cultuurshock. Zo'n 350 leerlingen van twee secundaire scholen gaan op bezoek bij vijftien Mechelse cultuurhuizen zoals de Kazerne Dossin, het JHof van Busleyden of theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS. Het project loopt een heel schooljaar.

"We mikken op inclusieve en interactieve sessies. De jongeren kunnen kijken, vragen stellen, hun eigen mening geven. Dat zal tot een mooie dialoog leiden waar mooie dingen uit zullen voortkomen", zegt Mechels schepen voor onderwijs Rina Rabau Nkandu (Groen). De resultaten van Cultuurshock zullen op het einde van het schooljaar te zien zijn op toonmomenten op verschillende locaties in Mechelen.