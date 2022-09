Honden ruiken wanneer hun baasje gestresseerd is

Omdat stress een onmiddellijk effect heeft op ons lichaam, leek het de onderzoekers dan ook logisch dat honden verschillen in onze gemoedstoestand kunnen ruiken. En dat onderzochten ze in het lab. Ze verzamelden eerste geuren van mensen zonder stress, en zetten hen daarna onder druk door hen een aartsmoeilijke taak te geven: tel van 9000 af tot 0, in sprongen van 17. En wel zo snel mogelijk: in drie minuten. Wanneer deelnemers fouten maakten, onderbrak een onderzoeker hen en gaf het laatste correcte getal. Daarna namen de deelnemers opnieuw een staal van hun zweet en adem.