Hoogbejaarde vrouw uit Vorst slachtoffer van CO-intoxicatie

De bejaarde vrouw had zelf omstreeks 14.20 uur de hulpdiensten gebeld omdat ze zich onwel voelde. Toen een ziekenwagen ter plaatse kwam in haar flat in de Zamanlaan, ging het CO-alarm van de ambulanciers meteen af. De ambulanciers zetten meteen alle ramen in de flat open en brachten de vrouw over naar het ziekenhuis voor verzorging.