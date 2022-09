Imeldaziekenhuis weert lachgas in operatiekamer: CO2-uitstoot daalt met 90 procent 

Eén kilogram N 2 O of lachgas is volgens het IPCC klimaatpanel van de VN 300 keer schadelijker voor de opwarming van de aarde dan 1 kilogram CO₂. “We bevinden ons in een mooie groene omgeving die we intact willen houden, we doen er dan ook alles aan om duurzaam te werken”, zegt hoofdarts Philip Rijkers van het Imeldaziekenhuis.

"De patiënt merkt hier niets van", verduidelijkt anesthesist Guy Schols. "We gebruiken op onze dienst anesthesie nieuwe en efficientere beademingstoestellen, samen met andere technieken en andere verdovende stoffen. Door die combinatie zijn we erin geslaagd om ons gebruik van lachgas en desfluraan tot nul te herleiden. We bieden dezelfde kwaliteitsvolle narcose voor de patiënt maar nu met een meerwaarde voor het milieu."