Nieuw bedrijventerrein "Campus Noord" in Pelt moet hoogopgeleiden uit Noord-Limburg meer kansen bieden

Onderzoeksbedrijven en labo’s zullen zich kunnen vestigen in Campus Noord. “Men is nog aan het kijken welke thema’s onderzocht kunnen worden hier in Noord-Limburg”, zegt Fransen. “Het zal waarschijnlijk vooral gaan over materialen en recyclage.”

Verder komen er ook research & development start-ups. “En dat in een mooie, natuurlijke omgeving in gebouwen die aan de duurzaamheidseisen van vandaag beantwoorden. Nu schieten we wat tekort in Noord-Limburg als het gaat over het tewerkstellen van hoogopgeleiden. Die wijken vaak uit naar Midden-Limburg, Eindhoven of het centrum van het land. Het zou toch fijn zijn als we een aantal van die mensen hier in Pelt werk kunnen aanbieden.”