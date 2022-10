Genk laat verkeersdrukte aan scholen in Bret onderzoeken met drone

De stad laat ook een drone inzetten om de verkeersstromen in de buurt van de scholencampussen in beeld te brengen. Karel Kriekemans: "Er wordt dan ook bekeken hoe beweegt de fietser zich, hoe beweegt de auto en de bus. Dus dat zal in die zone uitgebreid bekeken worden, ook in de Reinpadstraat, de fietsstraat die daar loopt."

Eerder werden ook in Beringen en Dilsen-Stokkem al drones ingezet om verkeersstromen in beeld te brengen. In Beringen was dat ook aan een scholencampus, in Dilsen-Stokkem aan de turborotonde.