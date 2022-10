Leerkracht uit Rumbeke maakt liedjes met Maaike Cafmeyer en Mathias Sercu om tafels van vermenigvuldiging te leren

Van 1 maal 1 tot 10 maal 10 – honderd berekeningen die er in de lagere leerjaren vaak op Spartaanse wijze worden in gedrild. Herhaling is de beste methode om de tafels te leren. Maar het kan ook snel vervelen, ondervond leerkracht Wouter. Hij geeft al zo'n twintig jaar les, nu in het vierde leerjaar van de stedelijke basisschool de Vlieger in Rumbeke. “Het is een ramp. Maar herhalen is voor deze materie wel de goeie methode. Al vond ik dat wel iets leuker kon.”