Leerlingen uit Diksmuide leren hengelen: "Zelfde vaardigheden nodig als in de klas"

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool van Diksmuide krijgen vandaag een les in hengelen. Het is één van de acties van de stad om de hengelsport in de kijker zetten. Er zijn nog heel wat hengelaars in Diksmuide, want met de IJzer en de Handzamevaart loopt er veel water door de stad.