Wat betekent de Septemberverklaring concreet voor jou? Een overzicht van de beloofde maatregelen

De Vlaamse regering belooft voor 4 miljard euro aan zowel eenmalige als jaarlijks terugkerende maatregelen tot 2027. "We voorzien daar bovenop nog een miljard aan leningen en waarborgen om onze Vlaamse bedrijven te ondersteunen", zei Jambon. "Ondanks deze forse inspanning, slagen we erin een meerjarenbegroting op te stellen die mogelijk al in 2026, maar zeker in 2027 opnieuw in evenwicht zal zijn."

Hieronder een overzicht van de beloofde maatregelen. We vullen dit artikel nog aan, als er meer details duidelijk worden.