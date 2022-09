MacKenzie Scott, ex van miljardair Jeff Bezos, scheidt voor de tweede keer

MacKenzie Scott en Dan Jewett, die lesgeeft op de privéschool van haar kinderen in Seattle, trouwden in maart 2021 in alle stilte. Maar na anderhalf jaar is het huwelijk alweer voorbij. Maandag werd bij een rechtbank in Washington de aanvraag tot echtscheiding ingediend. De krant The New York Times kon de documenten inkijken. Daaruit blijkt dat het gaat om een echtscheiding met onderlinge toestemming, de verdeling van de goederen zou al afgesproken zijn volgens een voorhuwelijks contract.

Amerikaanse media zagen eerder al signalen die wezen op mogelijke huwelijksproblemen bij Jewett en Scott. Zo verdween Jewetts naam van hun gezamenlijke pagina op de website van Giving Pledge, een campagne die miljonairs aanspoort om een aanzienlijk deel van hun fortuin aan goede doelen te schenken. Ook in de biografie van MacKenzie Scott op Amazon werd zijn naam geschrapt. Jewett bleef grotendeels uit de schijnwerpers.