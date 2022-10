Woningbrand in godshuis in Brugge, man raakt niet tijdig uit woning en sterft

De Kammakersstraat in het historisch centrum van Brugge is een straat gekenmerkt door de rij godshuizen. Het is in één van die huizen dat er deze ochtend vroeg brand uitbrak. De brandweer werd even voor 8 uur verwittigd. De eerste meldingen spraken van een uitslaande brand met vlammen, waardoor het meteen duidelijk was dat de situatie ernstig was.

De brand zelf was snel onder controle, maar de man van 66 jaar was wel nog aanwezig in de woning. De brandweer probeerde hem nog te redden, maar alle hulp kwam te laat. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te zoeken.