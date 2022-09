Minister Van Quickenborne weer de baan op: "Ik sta nog altijd onder verhoogde beveiliging"

Later vanmiddag was de minister aanwezig op een viering voor de speciale eenheden. "Ik ben hier met dankbaarheid voor het werk van de speciale eenheden, die vandaag 50 jaar jong zijn", aldus Van Quickenborne.

Eergisteren stond Van Quickenborne de pers nog te woord vanuit zijn geheime verblijfsplaats. Ook toen gaf hij aan dat hij zich niet zou laten intimideren. "Wees gerust: deze regering zet alles in bij de strijd tegen die drugscriminelen. De federale politie wordt versterkt, en ook bij justitie doen we inspanningen. Net voor de zomer hebben we belangrijke wetten goedgekeurd in het parlement, om die strijd aan te gaan. We gaan in elk geval nooit opgeven."