Oplichter uit Netflixdocu "The puppet master" wordt overgeleverd aan Frankrijk

De Britse oplichter raakte bij het grote publiek bekend door de op hem gebaseerde Netflix-documentaire "The puppet master: hunting the ultimate conman", waarin te zien was hoe hij 1 miljoen pond binnenhaalde door mensen wijs te maken dat hij een geheim agent was. Hij sloeg begin september op de vlucht toen de politie hem wilde ondervragen bij een controle op zijn hondenkwekerij in het Franse dorpje Vidaillat, in de buurt van Limoges.