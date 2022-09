Nieuwe bloedtest spoort piepkleine sporen van borstkanker op bij patiënten in vroeg stadium

De onderzoekers van CSI-Cancer zijn voorzichtig optimistisch over hun bevindingen. Ze kijken er naar uit om de techniek te testen in grotere klinische studies met meer mensen om te zien of de resultaten bevestigd worden en het voordeel van de vloeibare biopsie voor patiënten overal ter wereld aangetoond wordt.

"Het is een verbazingwekkende kans om te veranderen hoe de vroege opsporing van borstkanker aangepakt wordt, namelijk met een eenvoudige bloedafname, maar voorlopig is het enkel het resultaat van een onderzoek en we moeten het klinische voordeel nog aantonen", zei Kuhn.

Als verdere studies gelijkaardige resultaten opleveren, zou dat kunnen betekenen dat hogedefinitie vloeibare biopsie van de volgende generatie een diagnostisch instrument kan worden voor de vroegtijdige opsporing van borstkanker en andere kankers, zei hij. De test zou ook patiënten die al behandeld werden voor kanker, kunnen informeren of hun kanker al dan niet is teruggekeerd.

"Meestal breng ik slecht nieuws. Ik zeg: 'Je hebt kanker in je bloed'", zei Kuhn. "Maar een test als deze zou hoop kunnen bieden: als er een spoor is van kanker, kunnen we het zeer vroeg vinden en kunnen we de behandeling en de overlevingskansen verbeteren."

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in npj Breast Cancer van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Southern California.