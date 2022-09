Regen houdt Ommegang Lier mogelijk tegen: "Kostuums van figuranten en reuzentrein mogen niet nat worden"

Mocht het zondag gaan regenen, ook al is dat maar een heel klein beetje, dan zal er geen Ommegang zijn. Op zondag 9 oktober is wel nog een tweede Ommegang gepland. Dan zouden de inspanningen van de vele vrijwilligers van de voorbije maanden en jaren niet helemaal voor niets geweest zijn.

Er wordt dus geduimd en blijkbaar ook gerekend op hogere krachten. "Onze stadspatroon is Sint-Gummarus. Zijn feestdag is op 11 oktober. Hij zorgt meestal voor mooi weer in Lier de eerste weken van oktober. Dat noemen we in Lier de Gummarus-zomer. We hopen dus dat hij ons goed gezind is hierboven."