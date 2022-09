Opnieuw vogelgriep in kippenbedrijf in Sint-Laureins

Vorige week moesten 150.000 kippen geruimd worden in een bedrijf in Sint-Laureins dat getroffen was door vogelgriep. Nu is een 2e bedrijf getroffen. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) maakt niet bekend om welk bedrijf en hoeveel kippen het gaat. Volgens Hélène Bonte van het FAVV is er geen verband tussen beide haarden. Ook nu moeten de dieren geruimd worden. "Daarna wordt de site gereinigd en komen er staalnames om zeker te zijn dat het virus weg is." Er is ook een veiligheidszone afgebakend rond de haard. Binnen de 10 kilometer rond de site geldt een ophokplicht. In een straal van 3 kilometer gelden nog strengere maatregelen voor professionele pluimveehouders.