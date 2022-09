Meer dan 2 miljoen huishoudens in Florida zonder stroom door orkaan Ian, Vlaamse: "Leek alsof trein op ons huis afkwam"

VRT NWS sprak met Kaat Crombez, een Vlaamse die in het zwaar getroffen gebied woont en werkt. Het is daar nu nacht. "We zijn kapot", vertelt Crombez. "We zijn nu veilig thuis, maar het is enorm zwaar geweest. Vanmorgen hebben we alles zo veilig mogelijk proberen maken en rond 12 uur vanmiddag is de orkaan dan bij ons toegekomen."

De autoriteiten hadden voorspeld dat de inwoners een paar uur zonder stroom zouden kunnen zitten en dat de storm zeker tot 18 uur zwaar zou kunnen tekeer gaan aan de westkust van Florida. "Maar dat heeft uiteindelijk geduurd tot bijna 22 uur", vertelt Crombez. "Het leek alsof er een trein op ons huis afkwam, alles daverde." Crombez baat ook een winkel uit in Cape Coral in Florida. "Die staat volledig onder water, daar gaan we veel verlies lijden", vertelt ze geëmotioneerd.