Procureur Van Leeuw over drugsgeweld: "Onderwereld probeert in bovenwereld te raken"

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw waarschuwt voor een escaleren van het drugsgeweld in ons land. We zijn weliswaar nog geen narcostaat zoals Colombia bijvoorbeeld, maar we zijn niet zo ver meer van Nederlandse toestanden waarbij advocaten of gerechtsjournalisten op straat worden afgeknald. We moeten als maatschappij heel attent blijven en investeren in het justitieapparaat, vindt Van Leeuw.