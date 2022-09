CD&V opvallend lauw, oppositie kritisch en Gezinsbond teleurgesteld: dit zijn de reacties op de Septemberverklaring van Jan Jambon

Het waren de christendemocraten die gisteren moesten plooien om tot een akkoord te komen; hun eis om het Groeipakket te laten meestijgen met de spilindex moesten ze loslaten. Het viel op dat sommige CD&V-parlementsleden tijdens de verklaring van Jambon vandaag geen enthousiast applaus veil hadden voor de leider van de regering waar ze mee deel van uitmaken. Al verdedigen ze anderzijds wel het bereikte akkoord.

Niet aanwezig in het parlement was minister Hilde Crevits van CD&V. Zij bleef om gezondheidsredenen nog thuis. Onmiddellijk na de Septemberverklaring plaatste ze op Facebook dat het voor haar partij "nog meer" had mogen zijn. "Maar wat voorligt is een goed akkoord". Ook voor CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne had het meer moeten zijn. "Wat ons betreft is een automatische indexatie van het Groeipakket de logica zelf. Alleen vinden onze coalitiepartners dat niet. Ze hebben ons voor de keuze gesteld tussen een crisis in de Vlaamse regering en geen maatregelen of het pakket dat we onderhandeld hebben." Er zijn dus duidelijk wonden geslagen in de Vlaamse regering.