Recyclagepark in Tongeren ontruimd om granaat die uiteindelijk ongevaarlijk bleek

Het tuig werd donderdagmorgen ontdekt in de container waar iedereen oude metalen in kan dumpen. Meteen sloegen de parkwachters van Limburg.net alarm. De politie kwam ter plaatse en om alle risico's te vermijden gingen de poorten van het recyclagepark dicht.

"Er werd door een bezoeker een tuig binnengebracht dat op munitie leek en dat gevaarlijk kon zijn. Onze parkwachters hebben de politie opgeroepen en het park ontruimd, zoals de procedure voorschrijft. Vervolgens is DOVO gecontacteerd om te achterhalen wat het precies was. Uit de contacten met DOVO blijkt het te gaan om een mortier uit Wereldoorlog I, maar die is volledig onschadelijk en er is geen enkel gevaar. Het tuig is aan de kant gelegd, en zal volgende week door DOVO worden opgehaald" volgens Ilse Luypaerts van Limburg.net.