Professor Rik Torfs gaat met pensioen aan KU Leuven: "Ik wil een eigen denkschool oprichten"

Ook in de politiek heeft Torfs zich de afgelopen jaren uitgesproken geëngageerd. In 2010 werd hij verkozen als senator voor CD&V. Drie jaar later stapte hij alweer uit de politiek om zich kandidaat te stellen als rector. "Ik ben niet van plan om opnieuw in de politiek te gaan, maar ik moet wel toegeven dat het soms kriebelt. Het vertrouwen van de mensen in de politiek is de laatste jaren afgenomen. Dat leidt tot extreem stemgedrag waarbij mensen dromen worden voorgeschoteld die wellicht nooit zullen uitkomen." Torfs is ervan overtuigd dat er daarom opnieuw een geloofwaardige centrumpolitiek moet worden uitgevonden. "Maar het is voorbarig om nu te zeggen dat ik mij opnieuw kandidaat zou stellen bij verkiezingen. Al denk ik er wel over na en praat ik erover met verschillende mensen."