Rotterdams museum doet duurste aankoop in zijn geschiedenis, een Miró van meer dan 8 miljoen euro

In de loop van de tijd hebben surrealistische kunstenaars verschillende methoden en technieken ontwikkeld om bij het maken van hun werk het rationeel denken uit te schakelen. Dat ging van spelletjes tot het gebruik van alcohol en drugs, van toevallig gevonden beelden of structuren tot trance, hypnose en – zoals Miró zelf aangaf – uithongering.



"Deze nieuwe aanwinst is een treffend voorbeeld van dergelijke surrealistische ideeën en technieken", schrijft het museum in een persbericht. Achteraf heeft Miró zelf over het schilderij gezegd: "Ik hield ervan om kringen in het water te maken. Ik hield van de weerspiegelingen en de veranderende kleuren in veranderend licht. Korte tijd later schilderde ik een schilderij dat de wandelingen langs de rivier (de Seine, red.) opriep."