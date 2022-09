CD&V-voorzitter Sammy Mahdi na crisisdagen: "Als anderen dreigen om de boel op te blazen, moet je weten tot welk punt je kunt gaan"

Dat er wonden zijn geslagen tussen de regeringspartijen, is duidelijk. Zal CD&V nu nog meer de hakken in het zand zetten, met het oog op de moeilijke dossiers die er nog aankomen? "Het gaat niet om de hakken in het zand zetten", antwoordt Mahdi. "Het gaat erom de zaken structureel te veranderen in ons land. We hebben daar nood aan, zonder daarom de boel te laten ontploffen. Je moet ook wel weten tot welk punt je kan gaan als andere partijen bereid zijn om de boel volledig op te blazen."



De CD&V-voorzitter zegt tot slot dat hij zal blijven strijden voor een indexkoppeling van het Groeipakket. "We hebben gevochten om zoveel mogelijk uit de brand te slepen en hebben heel wat binnengehaald, maar niet alles. Dat is politiek. Ik ga de komende jaren verder werken om wat nu niet is binnengehaald, morgen wel binnen te halen."