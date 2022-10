Schlagerzangers op rolschaatsen in Aalst

De Glitter & Glamour-editie van Het Schlagerfestival kon dit jaar door de coronabeperkingen niet doorgaan en is verplaatst naar maart 2023. Om dat grote schlagerfeest extra luister bij te zetten, is in Rollerland in Aalst een tv-spot opgenomen. Een aantal schlagerzangers wisselden daarom hun schoenen in voor rolschaatsen. Voor Luc Steeno was dat geen probleem. “Ik heb al aan ijsschaatsen gedaan en op skilatten gestaan en rolschaatsen is ongeveer hetzelfde”, zegt Luc. “Ik heb trouwens instructies gekregen van een heel goeie leraar en ik ben nog maar 1 keer gevallen.”