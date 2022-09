"Voor u staat een nederige man": Vlaams minister-president Jambon houdt "Septemberverklaring" na regeringscrisis

Jambon kwam in het begin van zijn Septemberverklaring terug op de crisis van de afgelopen dagen. "Voor u staat een nederige man", aldus de Vlaamse regeringsleider. "Nederig omdat ik besef dat het proces dat we doorlopen hebben als regering niet fraai was. Daar moeten we allen samen lessen uit trekken."

Eigenlijk moest minister-president Jambon maandag al zijn "Septemberverklaring" doen. Maar de Vlaamse regering raakte het niet eens over de begroting. CD&V wou per se het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) laten meestijgen telkens de spilindex wordt overschreden door de hoge inflatie.

Maar dat vonden de coalitiepartners N-VA en Open VLD een te dure maatregel. Het kwam tot een vertrouwensbreuk en de "Septemberverklaring" moest voor het eerst in de geschiedenis worden uitgesteld. "Wat ik maandag hier heb moeten ondergaan, was pijnlijk. Mijn ego heeft deuken geïncasseerd", gaf Jambon toe. "Maar ik heb gevochten als een leeuw." Daarop kreeg Jambon applaus van de meerderheidspartijen. Al viel het Wetstraatjournalist Bart Verhulst op dat de CD&V-parlementsleden kennelijk niet zo enthousiast waren.