Plaatsing omheining snelwegparking op E17 in Kruibeke begonnen

De parking op de E17 in Kruibeke in de richting van Gent werd de laatste jaren vaak overspoeld door mensen zonder papieren. Zij probeerden in de laadruimte van vrachtwagens te kruipen om zo mee in Groot-Brittannië te geraken. Vooral in 2017 deden veel transmigranten zo'n poging. Toen waren er verschillende grootschalige politiecontroles. Maar zodra de politie verscheen, vluchtten de illegalen in de naastgelegen velden omdat er geen afsluiting was.

Daar komt nu dus verandering in met het plaatsen van een omheining.