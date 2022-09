Rector Universiteit Antwerpen roept studenten op om naar campus te gaan: “Je maakt vrienden voor het leven”

Het wordt een speech waarin inclusie centraal staat. Dat is geen toeval. In juni ontstond er ophef aan de universiteit nadat twee medewerkers krasse uitspraken deden over de taalbeheersing van studenten met een Marokkaanse achtergrond en de integratie van de joods-orthodoxe gemeenschap. “De boodschap die ik aan de studenten wil geven is dat we voor elkaar moeten opkomen en dat we goed voor elkaar moeten zorgen. Deze studenten doen hier de kennis op waarmee ze de wereld van morgen zullen uitbouwen. Het zijn deze jongeren die de klimaatverandering zullen aanpakken. Het zijn zij die zullen zorgen voor een diverse wereld.”