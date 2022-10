Oude supermarkt in Brecht wordt bibliotheek

In Brecht opent dit weekend de nieuwe bibliotheek Uniq in het gebouw waar ooit de Unic-supermarkt zat. Alle boeken zijn op drie weken tijd verhuisd. "De oude vloer en indeling van de supermarkt is nog herkenbaar", zegt schepen Daan De Veuster (CD&V) aan Radio2 in Antwerpen. De locatie is een tijdelijke oplossing in afwachting van ambitieuzere bouwplannen.