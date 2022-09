Is rechts-extremisme aan een opmars bezig? "Aantal profielen die worden opgevolgd neemt toe, maar de ideologie is van alle tijden"

Wanneer spreken we over rechts-extremisme?

Voor de goede orde: niet elke aanhanger van een rechtse ideologie is een rechts-extremist. “Mensen mogen er een eigen visie op nahouden – we leven niet voor niks in een democratie. Maar daarbij kan niet worden opgeroepen tot geweld en haat”, stelt OCAD. “Wie dat doet, categoriseren we als extreemrechts.” Dat betekent niet dat iedere extremist in het vizier van de veiligheidsdiensten komt. “Onze databank bevat profielen die een daadwerkelijke extremistische of terroristische dreiging betekenen.”

“Een rechtse kijk op het leven is geen probleem”, vindt ook historicus Vincent Scheltiens van UAntwerpen. “In een democratisch debat horen linkse en rechtse. Voor mij is het kantelpunt hun visie over rechten en vrijheden. Denk aan vrouwenrechten, rechten voor mensen met een andere seksuele voorkeur, persvrijheid, migratie. Wie die rechten en vrijheden - en de instellingen waarop ze zijn gebouwd - wil ondermijnen, is wat mij betreft een extremist, zij het in variaties en gradaties. Anderen geven de voorkeur aan ‘radicaal’ of ‘uiterst’. Er bestaat in de wetenschap geen eensgezindheid over de term.”