Tienen opent energieloket: "Voor wie met vragen over hoge facturen of energie besparen zit"

Het stadsbestuur werkt momenteel aan een winterplan, maar kondigt al een aantal maatregelen aan die de energiefactuur naar beneden moeten krijgen. "We zullen de komende maanden een aantal van onze gebouwen gedeeltelijk of zelfs helemaal sluiten", laat burgemeester Katrien Partyka (CD&V) weten. "Ook zal de temperatuur in de stadskantoren naar beneden gaan tot 19 graden. Net zoals we tijdens warme zomermaanden plekken openstellen om af te koelen, gaan we ook plekken voorzien waar mensen zich letterlijk kunnen verwarmen wanneer we een strenge winter krijgen."

Net als veel andere steden en gemeenten onderzoekt Tienen samen met netbeheerder Fluvius en de omliggende gemeenten of de straatverlichting tussen 23 uur 's nachts en 5 uur 's ochtends kan gedoofd worden, behalve op vrijdag en zaterdag. "In Tienen is op dit moment 13 procent van alle straatverlichting dimbaar. Daar willen we sowieso verder op blijven inzetten."