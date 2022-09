Tom Balthazar wordt nieuwe bestuurder-directeur AZ Jan Palfijn in Gent

Balthazar heeft al een rijk gevulde carrière achter de rug. Op dit moment is hij nog professor gezondheidsrecht aan de Universiteit Gent en adviseur bij Zorgnet-Icuro, de koepel van ziekenhuizen en zorginstellingen. Hij is advocaat geweest en 10 jaar lang schepen voor de socialisten in Gent. En bovendien is hij zelf lid geweest van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Hij start zijn nieuwe job op 1 december 2022.